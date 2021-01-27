"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію
Куди поділася Ганна Безсонова? "Футбол 24" розповідає про нове життя призерки Олімпійських ігор, доньки універсального солдата київського Динамо 80-х.
29 липня 1984 року Динамо приймало у Києві ташкентський Пахтакор в рамках 20 туру Вищої ліги. Шістнадцять тисяч глядачів на Республіканському стали свідком переконливої перемоги господарів – 2:0. Голи у другому таймі забили Заваров та Дем’яненко. Володимир Безсонов відіграв із капітанською пов’язкою, а після фінального свистка поквапився у пологовий будинок в особливо піднесеному настрої. Того дня дружина Вікторія народила йому донечку, яка у майбутньому стане не менш прославленою спортсменкою, ніж батько.
Вікторія Безсонова (дівоче прізвище – Сірих) професіонально займалася художньою гімнастикою, була чемпіонкою світу у групових вправах. Але для доньки, чомусь, не бажала тієї ж участі. Коли Ганні виповнилося кілька років, мати спробувала віддати її на балет, проте малеча проявила характер: "Буду гімнасткою". Вікторії Анатоліївні довелося змиритись – вона ж стала першим тренером для доньки. Далі – невтомні заняття у легендарній Школі Дерюгіних.
Ганна і Вікторія Безсонови
Дев’яності – це час, коли на весь світ гриміла слава українок Олени Вітриченко та Катерини Серебрянської. Ганна Безсонова, молодша від них на 7-8 років, була представницею нової хвилі наших грацій. Її кар’єра на профі-рівні стартувала у 1999-му і тривала рівно десятиліття. Одне з перших своїх інтерв’ю Безсонова-молодша дала газеті "День".
"Мама допомагає порадами, вказує на помилки. А от татові завжди все подобається і він говорить, що загалом враження прекрасне", – зізналася юнка у розмові з журналістом. Мабуть, донька такого легендарного "динамівця" у перервах між турнірами та тренуваннями вмикає не тільки "Баффі – переможницю вампірів", але й трансляції футбольних матчів?
"Якщо відверто – футбол не для мене, – здивувала Ганна у тому ж інтерв’ю. – Я люблю фігурне катання, теніс. По-моєму, ми з мамою "переходили" на футбол, коли ще тато виступав за київське Динамо".
Згодом вона змінить свою думку, ну а поки що з головою поринула у художню гімнастику найвищого рівня. Неодноразово ставала чемпіонкою світу та Європи, хоча головна вершина – олімпійське золото – так і не підкорилася. Максимум Безсонової – бронза в Афінах-2004 і Пекіні-2008. Уболівальники обожнювали Ганну, давши їй прізвисько "Королева елегантності".
Після закінчення кар’єри Безсонова тривалий час шукала своє покликання. Спробувала тренувати в альма-матер – Школі Дерюгіних, була шеф-редакторкою журналу Pink, а в період Євро-2012 опинилася на ТК Футбол, де працювала спецкором. Кгхм, ТК Футбол? Як же батько, динамівець до "мозку кісток", відпустив своє чадо у дітище Ахметова?
"Я у нього питала дозволу, – не стала приховувати Ганна. – Йому дуже приємно, що я, донька-гімнастка, якимось чином торкаюся до його життя – до футболу. Ми дуже багато розмовляємо про це, я багато в нього запитую про якісь терміни. І я бачу, що він із задоволенням мені завжди розповідає про футбол. Він стежить за мною, і йому це подобається. А ревнощів з приводу Шахтаря у нього немає абсолютно. Він завжди каже: "Ми, українці, вболіваємо не за когось конкретно, а за нашу націю". Шахтар – український клуб. А вибирають завжди найсильніших і вболівають за найсильніших".
Щоправда, співпраця із телеканалом виявилася нетривалою. На кілька років ми загубили Ганну Безсонову зі своїх радарів. Де вона? З ким? І чим займається зараз?
Дмитро Момот
Наприкінці 2017 року чемпіонка отримала пропозицію руки і серця від фітнес-тренера Дмитра Момота. Закоханий атлет зробив це в Маямі – прямісінько в перерві матчу НБА! У 2018-му пара побралася. А під завісу 2020-го Ганна Безсонова народила первістка.
Вочевидь, своє майбутнє наша легенда пов’язує зі Сполученими Штатами. У Маямі почала будувати свою сім’ю, тут же і працює, навчаючи художньої гімнастики вже американських дівчаток. Ми ж можемо стежити за її життям через Instagram. На численних фото – усміхнена і щаслива. Ось так виглядає американська мрія Ганни Безсонової.
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