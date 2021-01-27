29 липня 1984 року Динамо приймало у Києві ташкентський Пахтакор в рамках 20 туру Вищої ліги. Шістнадцять тисяч глядачів на Республіканському стали свідком переконливої перемоги господарів – 2:0. Голи у другому таймі забили Заваров та Дем’яненко. Володимир Безсонов відіграв із капітанською пов’язкою, а після фінального свистка поквапився у пологовий будинок в особливо піднесеному настрої. Того дня дружина Вікторія народила йому донечку, яка у майбутньому стане не менш прославленою спортсменкою, ніж батько.

Вікторія Безсонова (дівоче прізвище – Сірих) професіонально займалася художньою гімнастикою, була чемпіонкою світу у групових вправах. Але для доньки, чомусь, не бажала тієї ж участі. Коли Ганні виповнилося кілька років, мати спробувала віддати її на балет, проте малеча проявила характер: "Буду гімнасткою". Вікторії Анатоліївні довелося змиритись – вона ж стала першим тренером для доньки. Далі – невтомні заняття у легендарній Школі Дерюгіних.

Ганна і Вікторія Безсонови

Дев’яності – це час, коли на весь світ гриміла слава українок Олени Вітриченко та Катерини Серебрянської. Ганна Безсонова, молодша від них на 7-8 років, була представницею нової хвилі наших грацій. Її кар’єра на профі-рівні стартувала у 1999-му і тривала рівно десятиліття. Одне з перших своїх інтерв’ю Безсонова-молодша дала газеті "День".

"Мама допомагає порадами, вказує на помилки. А от татові завжди все подобається і він говорить, що загалом враження прекрасне", – зізналася юнка у розмові з журналістом. Мабуть, донька такого легендарного "динамівця" у перервах між турнірами та тренуваннями вмикає не тільки "Баффі – переможницю вампірів", але й трансляції футбольних матчів?

"Якщо відверто – футбол не для мене, – здивувала Ганна у тому ж інтерв’ю. – Я люблю фігурне катання, теніс. По-моєму, ми з мамою "переходили" на футбол, коли ще тато виступав за київське Динамо".

Згодом вона змінить свою думку, ну а поки що з головою поринула у художню гімнастику найвищого рівня. Неодноразово ставала чемпіонкою світу та Європи, хоча головна вершина – олімпійське золото – так і не підкорилася. Максимум Безсонової – бронза в Афінах-2004 і Пекіні-2008. Уболівальники обожнювали Ганну, давши їй прізвисько "Королева елегантності".

Після закінчення кар’єри Безсонова тривалий час шукала своє покликання. Спробувала тренувати в альма-матер – Школі Дерюгіних, була шеф-редакторкою журналу Pink, а в період Євро-2012 опинилася на ТК Футбол, де працювала спецкором. Кгхм, ТК Футбол? Як же батько, динамівець до "мозку кісток", відпустив своє чадо у дітище Ахметова?

"Я у нього питала дозволу, – не стала приховувати Ганна. – Йому дуже приємно, що я, донька-гімнастка, якимось чином торкаюся до його життя – до футболу. Ми дуже багато розмовляємо про це, я багато в нього запитую про якісь терміни. І я бачу, що він із задоволенням мені завжди розповідає про футбол. Він стежить за мною, і йому це подобається. А ревнощів з приводу Шахтаря у нього немає абсолютно. Він завжди каже: "Ми, українці, вболіваємо не за когось конкретно, а за нашу націю". Шахтар – український клуб. А вибирають завжди найсильніших і вболівають за найсильніших".

Щоправда, співпраця із телеканалом виявилася нетривалою. На кілька років ми загубили Ганну Безсонову зі своїх радарів. Де вона? З ким? І чим займається зараз?

Дмитро Момот

Наприкінці 2017 року чемпіонка отримала пропозицію руки і серця від фітнес-тренера Дмитра Момота. Закоханий атлет зробив це в Маямі – прямісінько в перерві матчу НБА! У 2018-му пара побралася. А під завісу 2020-го Ганна Безсонова народила первістка.

Вочевидь, своє майбутнє наша легенда пов’язує зі Сполученими Штатами. У Маямі почала будувати свою сім’ю, тут же і працює, навчаючи художньої гімнастики вже американських дівчаток. Ми ж можемо стежити за її життям через Instagram. На численних фото – усміхнена і щаслива. Ось так виглядає американська мрія Ганни Безсонової.

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