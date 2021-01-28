Райо Вальекано принимал Барселону в матче 1/8 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Райо Вальекано – Барселона.

Футболисты Райо шокировали Барсу, открыв счет в середине второго тайма, но их радость была недолгой. Через 7 минут Гризманн и Месси поиздевались над обороной хозяев, и аргентинец выровнял положение.

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Решил судьбу поединка Фрэнки де Йонг, который хладнокровно замкнул прострел Альбы. Барселона шагает в четвертьфинал Кубка Испании. Напомним, Реал вылетел еще на стадии 1/16 финала.

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