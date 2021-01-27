За кілька днів до міланського дербі в італійській пресі з’явилася інформація, що обидві команди планують виставити фактично резервні склади. Логіку такого рішення зрозуміти не важко. Календар дуже щільний, а Кубок – не той турнір, на який хочеться витрачати надзусилля. Головна ціль – Серія А. Інтеру після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів Скудетто вкрай необхідне. Мілан, звісно, не розраховував на лідерство навіть після першого кола, але ми ж знаємо, коли апетит стає сильнішим.

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На щастя, прогнози не справдилися. Свідомо "зливати" Кубок ніхто не захотів, а ми отримали одне з найяскравіших Дербі делла Мадонніна за дуже багато років. Саме такими мають бути битви за панування у місті. З іскрами, сутичками й драмою до останніх секунд. Вчора на Сан-Сіро вдалося зібрати "бінго".

Головною подією стала дуель Ібрагімовіча та Лукаку. Бельгієць ніяк не міг показати свою найкращу гру. Захисники не давали йому ні дюйму вільного простору, не гребуючи порушеннями правил. Точка кипіння настала незадовго до перерви. Романьйолі вчергове брутально завалив форварда Інтера, і той вибухнув. Лукаку спочатку рвався поквитатися з капітаном Мілана, відштовхнув Салемакерса, а потім на авансцену вийшов Ібра.

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"Ти – віслюк", – випалив Златан. Лукаку завівся ще більше: "Ходімо в тунель, с*ко, побачимо". Після цієї репліки швед дістав свій головний козир: "Подзвони своїй мамі, зроби своє вуду-лайно, маленький віслюче". Ромелу ж не знайшов нічого кращого, ніж вдатися до брудної лайки: "Я тр**ну тебе і твою дружину, маленька с*ко". Все супроводжувалося штовханиною, буцанням головами та криками. Рефері виписав обом по жовтій картці, а Лукаку з усіх сил намагався продовжити з’ясування стосунків і після свистка на перерву.

Передусім, потрібно розібратися, що ж так сильно зачепило бельгійця. Златан добре пам’ятав історію з переходом Лукаку в Манчестер Юнайтед. На той час зірка Евертона був близьким до продовження контракту зі своїм клубом, але трапилося непередбачуване. Ось що про це сказав власник "ірисок" Фрад Моширі: "Ми запропонували йому вигідніший контракт, ніж Челсі, і його агент був готовий підписати угоду. Але коли Лукаку перебував у кімнаті для нарад, йому зателефонувала мама. Вона сказала, що здійснила паломництво в Африку, і їй відкрилося пророкування вуду про те, що йому потрібно піти в Челсі". Зрештою, бельгієць перебрався у Ман Юнайтед.

Напевне, саме згадка у цій історії паломництва до Африки стала причиною, чому деякі ЗМІ почали говорити про ймовірні прояви расизму. Насправді ж Златан добре знав слабке місце опонента і не втратив нагоди завдати по ньому удар. Стосунки між форвардами ніколи не були дружніми, але вони поважали один одного. За шість спільних місяців у Манчестер Юнайтед Ібра всіляко намагався зробити Ромелу набагато кращим. Останній сам визнавав вплив шведа.

"Усе, що я дізнався від Златана, було чудовим. Від його історій, які він мені розповідав про Інтер, Мілан, Барселону і навіть Аякс, до перебування на полі. Я пам'ятаю одне тренування. Ми обидва – нападники, тому ніколи не грали в одній команді. У якийсь момент виникла проблема 50/50. Він виступив проти мене! Саме тоді я зрозумів, що цей хлопець хоче змагатися, хоче боротися за своє місце. Ось чому він мене змінив. Це було одкровенням. Хлопцеві довелося боротися, щоб опинитися там, де він перебуває. Отже, я навчився просто зосереджуватися, багато працювати та отримувати від цього задоволення. Зі Златаном можна дуже весело провести час, і було добре мати таку особистість у роздягальні", – зізнавався Лукаку.

Справжнього протистояння в МЮ не вийшло. Ібрагімовіч більшість часу проводив у клубному лазареті, а у березні 2018-го перебрався у Лос-Анджелес Гелаксі. Лукаку затримався в Манчестері ще на один сезон. Результативність почала падати, а вболівальники нещадно критикували. Умовний успіх (27 голів та 9 асистів) першої кампанії на Олд Траффорд серед іншого можна пов'язувати і з присутністю Златана, який постійно намагався мотивувати свого молодого колегу.

"Не чекайте хорошої техніки від Лукаку. Його головний козир – це сила, але ось прийом м'яча... Жах! Приблизно 5 із 6 небезпечних моментів Ман Юнайтед втрачає через те, що від нього відскакує м'яч, як від стінки. Якби ж він лише послухав мене. У нас було парі – 50 фунтів за кожен успішний перший дотик до м’яча. Якось він запитав, що отримає, якщо зможе приборкати усі м’ячі. Я сказав, що просто стане кращим футболістом. Він відмовився. Він побоявся програти.

Забудьмо про жарти. Лукаку безмежно хоче показати усьому світу, чого він вартий. Я впевнений, що він стане успішним в Інтері", – говорив Ібрагімовіч у 2019 році в інтерв’ю для Gazzetta dello Sport.

Якщо боротьби за місце в основі Ман Юнайтед не вийшло, то після повернення шведського ветерана в Мілан протистояння форвардів заграло новими барвами. Вже за місяць після переходу Ібри вони зійшлися у своєму першому міланському дербі. Після першого тайму "россонері" вели з рахунком 2:0. Златан забив і асистував. Однак після перерви Інтер перевернув гру, забивши чотири голи. Лукаку відзначився аж у компенсований час і бурхливо відсвяткував. Після тієї гри бельгієць вирішив завдати додаткового удару по его свого візаві, залишивши у соцмережах допис із текстом: "Новий король у місті".

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Кажуть, помста – це страва, яка краще смакує холодною. Схоже, Златан теж такої думки. Він не став відповідати на зухвалість опонента, а просто дочекався чергового Дербі делла Мадонніна. У четвертому турі нинішнього сезону забили вже обидва форварди, але у Ібри – дубль, а у Лукаку лише один м’яч. Мілан переміг і піднявся на вершину Серії А, де й завершив перше коло чемпіонату. Однак помста шведа була не лише на футбольному полі. "У Мілані ніколи не було короля, у нього є БОГ", – саме такий пост в той же день з’явився в соцмережах Златана.

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020

Вчорашнє кубкове дербі вкотре довело, що у 39-річного шведа пороху повні порохівниці. А от Лукаку ще не вистачає досвіду. Бельгієць легко повівся на провокацію. З боку це виглядало, ніби закоренілий дядько тролить запального підлітка. Антоніо Конте з самого початку просто посміювався, дивлячись на сутичку. Після гри наставник Інтера дав епізоду чи не найкращу характеристику: "Це – дербі, а не прогулянка парком".

Наостанок кілька слів для прихильників догми – "цифри на табло". Так, Златан сильно підвів команду, отримавши другу жовту. У меншості втримати перемогу було вкрай мало шансів. Але зауважте, із гри Мілан так і не пропустив. Що стосується Ібри, то червоні картки для нього – буденність. Він входить у топ-10 чинних гравців за кількістю (14) вилучень, випереджаючи, приміром, такого визнаного "лісоруба", як Пепе.

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Мілану справді дуже пощастило з поверненням Ібрагімовіча. Він усе ще дає результат – 14 голів та 2 результативні передачі у 15 матчах нинішнього сезону. Набагато важче оцінити його внесок поза полем. З його приходом почали стрімко прогресувати молоді гравці, а команду перестало лихоманити. Наявність такої постаті приваблива для ЗМІ та уболівальників. А ще Златан може виконувати роль громовідводу. Після справді нищівної поразки від Аталанти ніхто не говорить про результат. У всіх на устах суперечка Ібри та Сапати.

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Від вильоту з Кубка Мілан теж отримав максимум. Пройти у фінал однаково було б вкрай складно – далі по сітці дуже ймовірна зустріч із Юве. Отож, в сухому залишку мінус один турнір в умовах складного графіка і поразка, за яку зовсім не соромно. Ще й Златан виграв свою особисту дуель у молодого претендента на трон головного футбольного міста Італії.