Україна

Динамо визначилося з транслятором усіх товариських матчів та візьме Кадірі на другий тренувальний збір.

Збірна України офіційно домовилась про ще один спаринг у 2021 році.

Карпати продали гравця, за яким стежили Реал, Динамо і Шахтар – львів'яни оформили рекордний трансфер.

Динамо та Шахтар дізналися перших суперників у Юнацькій Лізі УЄФА – Барселона їде до Києва, всі результати жеребкування

"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію

Світ

Барселона в Кубку Іспанії не без проблем здолала Райо Вальєкано. Ліонель Мессі повернувся у стартовий склад забитим голом.

Мартін Едегор покинув Реал і став гравцем лондонського Арсенала.

Томас Тухель дебютував на чолі Челсі з нічиєї. Своєю чергою Манчестер Юнайтед сенсаційно програв останній команді АПЛ.

Ювентус ще на крок наблизився до фіналу Кубка Італії, але тепер на шляху до трофею Антоніо Конте та його Інтер.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана

Українці за кордоном

Руслан Маліновський забив у Кубку Італії, Аталанта перестріляла Лаціо та пройшла далі.

Тарас Качараба вперше зіграв за Славію у чемпіонаті Чехії – дебют припав на вогняний матч з вісьмома голами.

Спаситель і ракета Швед: українець рветься на Євро, пише історію суперголами – бельгійські ЗМІ та фанати зацінили

"Зінченко може все": українець оголив слабке місце і показав прогрес, а Манчестер Сіті знайшов ідеального захисника