Уже в ближайшую пятницу, 29 января, Динамо отправится на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 8 февраля. В программе команды тренировки и контрольные поединки.

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Мирча Луческу запланировал пять спаррингов, которые все желающие смогут увидеть не только на клубном канале в YouTube, но и на канале Спорт 1 – так же, как и во время первого сбора в ОАЭ, сообщает официальный сайт Динамо.

Расписание трансляций выглядит следующим образом:

Динамо – Лудогорец (Болгария) – 30 января, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1 февраля, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – ЦСКА 1948 (Болгария) – 4 февраля, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – Шкендия (Северная Македония) – 7 февраля, 16:00 (Youtube, Спорт 1);

Динамо – БАТЭ (Беларусь) – 8 февраля, 10:00 (Youtube, Спорт 1).

Кроме того, планируется выпуск ежедневных видеодневников о событиях, происходящих на сборах команды.

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