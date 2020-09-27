Украина

Динамо одержало крупную победу над новичком УПЛ. Вашему вниманию видеообзор матча киевского клуба против Миная.

Новоиспеченный тренер СК Днепр-1 Йовичевич потерпел фиаско в дебютном матче на новой должности. Посмотреть голы поединка против Александрии можно по ссылке.

Ворскла и Мариуполь разошлись миром в рамках 4-го тура чемпионата Украины.

Ветеран сборной Украины Евгений Коноплянка намерен покинуть Шахтер, СМИ поделились сенсационным инсайдом.

Европа

Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче победил Брайтон только после финального свистка. В свою очередь, Челси провел невероятный поединок против Вест Бромвича, в котором было забито 6 мячей.

Центральный матч тура Серии А Интер – Фиорентина подарил истинное наслаждение болельщикам.

В Испании тоже было жарко. Реал с Луниным в заявке приехал в гости к Бетису, где мадридцы сумели сделать впечатляющий камбэк.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский помог Аталанте одолеть Торино. Видеообзор поединка по ссылке.

Форвард Александр Филиппов впервые дебютировал в чемпионате Бельгии, но потерпел поражение от команды другого украинского легионера.

Роман Зозуля провел весь поединок за Альбасете, однако команда украинца проиграла третий раз подряд в чемпионате Испании.