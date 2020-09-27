Главные новости 25 сентября: Динамо уничтожило Минай, Йовичевич провально вернулся в УПЛ, "валидольные" матчи Челси и МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 сентября.
Украина
Динамо одержало крупную победу над новичком УПЛ. Вашему вниманию видеообзор матча киевского клуба против Миная.
Новоиспеченный тренер СК Днепр-1 Йовичевич потерпел фиаско в дебютном матче на новой должности. Посмотреть голы поединка против Александрии можно по ссылке.
Ворскла и Мариуполь разошлись миром в рамках 4-го тура чемпионата Украины.
Ветеран сборной Украины Евгений Коноплянка намерен покинуть Шахтер, СМИ поделились сенсационным инсайдом.
Европа
Манчестер Юнайтед в сумасшедшем матче победил Брайтон только после финального свистка. В свою очередь, Челси провел невероятный поединок против Вест Бромвича, в котором было забито 6 мячей.
Центральный матч тура Серии А Интер – Фиорентина подарил истинное наслаждение болельщикам.
В Испании тоже было жарко. Реал с Луниным в заявке приехал в гости к Бетису, где мадридцы сумели сделать впечатляющий камбэк.
Украинцы за рубежом
Руслан Малиновский помог Аталанте одолеть Торино. Видеообзор поединка по ссылке.
Форвард Александр Филиппов впервые дебютировал в чемпионате Бельгии, но потерпел поражение от команды другого украинского легионера.
Роман Зозуля провел весь поединок за Альбасете, однако команда украинца проиграла третий раз подряд в чемпионате Испании.