Аталанта на выезде одолела Торино в матче 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Торино – Аталанта.

Начало матча выдалось результативным – команды обменялись голами Белотти и Гомеса в течение двух минут. Чуть позже Муриэль удвоил преимущество бергамасков, классно пробив в дальний угол после передачи Папу Гомеса.

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Перед перерывом аргентинец еще и ассистировал Хатебуру, а Белотти успел сократить отставание. Во второй половине был забит лишь один гол – де Рон точно пробил после передачи Муриэля. Отметим, что Малиновский появился на поле на 64 минуте, и не смог отличиться результативными действиями.

Таким образом, Аталанта начала сезон с победы и поднялась на 4 место с 3 пунктами в активе. Торино с 0 очками неожиданно оказался на самом дне турнирной таблицы.

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