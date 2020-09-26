Чемпионат Англии 2020/21, 3-тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Мопей, 40 (пен), Марч, 90+5 – Данк, 43, (автогол), Рашфорд, 55, Фернандеш, 90+10 (пен)

Кристал Пелас – Эвертон – начало в 17:00

Вест Бромвич – Челси – начало в 19:30

Бернли – Саутгемптон – начало в 22:00

Манчестер Юнайтед приехал в гости к Брайтону. Троссар в первом тайме дважды попал в штангу, а Вебстер отличился ударом в перекладину. На 40-й минуте "чайки" сумели открыть счет благодаря пенальти, который реализовал Нил Мопей. Однако, "дьяволы" еще до перерыва сумели сравнять – Бруну Фернандеш со штрафного закрутил на дальнюю штангу и мяч от Льюиса Данка влетел в сетку.

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Сразу после перерыва гости вышли вперед. Это Маркус Рашфорд ворвался в штрафную, дважды убрал защитника на замахе и пробил в левый нижний угол ворот. На 78-й Троссара снова постигла неудача – он мастерски обработал мяч в штрафной и пробил в перекладину. "Чайки" отчаянно пытались отыграться и им это удалось на последних минутах компенсированного времени. Вебстер прострелил в штрафную, где Солли Марч головой замкнул. Казалось, ничья у "чаек" в кармане, но это было не так. На 90+10 при подаче с углового, мяч попал в руку Мопею и рефери, уже после финального свистка и просмотра VAR, назначил пенальти. Его реализовал Бруну Фернандеш – голкиперу не удалось угадать угол, в который был направлен удар. Победа.

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