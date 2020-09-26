Мехелен уверенно обыграл Сент-Трюйден, а Александр Филиппов дебютировал в составе бельгийской команды. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 7-й тур

Мехелен – Сент-Трюйден – 2:0

Голы: Вранкш, 60, 64

Мехелен без особого труда одолел Сент-Трюйден. Первый тайм прошел в борьбе, которая вылилась в большое количество желтых карточек. А вот во втором тайме Мехелен повел в счете благодаря голу Вранкша. Уже через 4 минуты тот же Вранкш удвоил преимущество.

Филиппов официально стал игроком Сент-Трюйдена

На 66 минуте в составе Сент-Трюйдена на поле появился Филиппов, однако его появление не помогла команде забить хотя бы гол. Отметим, что другой украинец, Марьян Швед, провел весь поединок на скамейке запасных.

Таким образом, Мехелен набрал 7 очков и поднялся на 12 место, а Сент-Трюйден с 5 пунктами остался шестнадцатым.

Вольфсбург - Десна: Рябоконь не создал чуда, Чернигову нужен новый лидер и позорное "гостеприимство" немцев