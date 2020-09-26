На неделе Динамо сделало большой шаг к групповому этапу Лиги чемпионов – обыграло на выезде Гент. Минай пошел навстречу вице-чемпиону и согласился провести домашний поединок в Киеве, чтобы "бело-синие" не ехали на Закарпатье и поберегли силы к матчу плей-офф ЛЧ. Отдельная интрига – противостояние учителя Мирчи Луческу и ученика Василия Кобина.

Минай – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Тренерский штаб Динамо применил активную ротацию в полузащите и атаке – по сравнению с предыдущим матчем только Супряга сохранил место в основе. Зато с первых минут начали Цыганков и Вербич, впервые с июня в старте появился Дуэлунд. В прошлом туре Динамо едва не поплатилось за ротацию потерей очков, но все же одолело Львов.

Сегодня киевляне сразу взяли мяч под контроль. Сопернику оставалось обороняться на своей половине и фолить – футболисты Миная очень грубо сбивали Дуэлунда и Цыганкова. Уже в дебюте встречи Динамо получило численное превосходство, когда арбитр удалил Павлиша за фол против Супряги. Владислав откликнулся на классный разрезной пас из глубины от Андриевского и упал в чужой штрафной площади. Судья "купился", однако на повторах видно, что нарушения, скорее всего, не было. Восстановил справедливость Вербич – словенец с 11 метров не переиграл голкипера.

Динамо продолжало наседать на ворота Поповича, а Минай лишь изредка переходил центр поля. Василий Кобин решил снять Кожанова и снова выстроить заднюю линию с 5 защитников. После этого стало понятно, что закарпатцы будут играть исключительно на отбой, без малейшей мысли об атаке. Киевляне же регулярно создавали острые моменты, в центре внимания постоянно оказывался Супряга. Ему и его партнерам не хватало только точного завершающего удара.

На 36-й минуте "бело-синие" все же открыли счет благодаря эффектной комбинации. Дуэлунд вертикальным пасом нашел Супрягу, тот пятой отбросил на Андриевского, а хавбек, ворвавшись в штрафную площадь, аккуратно подсек мяч над голкипером. Вербич очень хотел реабилитироваться за промах с пенальти и закрепить преимущество Динамо. Первым ударом Беньямин пробил мимо штанги, а вторым (после классного рейда) – попал в каркас. Но на добивание успел Цыганков – капитан переправил мяч в пустые ворота.

В перерыве Мирча Луческу сделал тройную замену, выпустив Сидорчука, Шапаренко и Соля. Николай должен был отличиться уже на третьей минуте пребывания на поле, но чудом пробил мимо ворот после великолепного прострела с правого фланга. Через 10 минут Шапаренко подхватил мяч в центре поля, на скорости протащил в штрафную площадь и вывел на удар Вербича, а словенец красиво перебросил вратаря. Реабилитировались оба. А счет стал разгромным.

Динамо спокойно контролировало каждый клочок поля, Минай же оборонялся, не поднимая голову. Четвертый гол в ворота закарпатцев влетел на 69-й минуте. Цитаишвили выполнил рейд с правого края налево, обыгрался с Вербичем и покатил на Миколенко. Фулбек прострелил на дальнюю штангу, а Матич срезал мяч в сетку – автогол. До финального свистка ничего не изменилось. Минай построил пару атак, Бущану даже пришлось вступить в игру, однако приблизиться к голу престижа подопечным Василия Кобина не удалось.

Динамо победило, набрало 10 очков и поднялось в лидеры УПЛ. Минай с тремя пунктами остался в середине турнирной таблицы. Уже во вторник киевляне попытаются сделать последний шаг на пути к групповому раунду Лиги чемпионов в домашнем поединке с Гентом.

Гент – Динамо: Киев приближает камбэк в ЛЧ – кошмар украинских "буйволов", парадоксальные герои и опасность для Луческу