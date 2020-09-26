Матч и онлайн-трансляция Торино – Аталанта стартовал в 16:00 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал "Футбол 1". Это первый официальный поединок для бергамасков в сезоне 2020/21 – поединок первого тура против Лацио пройдет 30 сентября. А вот Торино уже стартовал в чемпионате Италии с выездного поражения от Фиорентины. К слову, в прошлом сезоне Аталанта финишировала на 3-м месте Серии А, тогда как туринцы заняли лишь 16-ю строчку турнирной таблицы.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України

Руслан Малиновский начал игру в запасе. Напомним, в сезоне 2019/20 украинец провел 34 матча в чемпионате Италии, в которых забил 8 голов и оформил 5 ассистов. Недавно Малиновский отличился забитым мячом в товарищеском поединке, а также организовал еще одно взятие ворот. Впрочем, это не убедило Джан Пьеро Гасперини выпустить лидера сборной Украины с первых минут.

Также у Аталанты все еще отсутствует Йосип Иличич, который пропустил длительное время из-за травмы, а потом еще и столкнулся с психологическими проблемами. Словенец уже вернулся к тренировкам, но на первый матч сезона лидер бергамасков оказался вне заявки.

Поединок начался довольно спокойно. Ряд подач в исполнении игроков обеих команд не привели к моментам, а вот после 5-й минуты стало жарко. Сначала Муриэль упал в штрафной Торино, не выпросив пенальти, а уже в следующей атаке Дзадза легко выиграл борьбу у Шутало и мощно пробил с левой в ближний угол. Спортьелло только взглядом провел мяч, который потряс перекладину ворот Аталанты!

Впрочем, взятие ворот отложилось ненадолго. На 11-й минуте Томас Ринкон без всякого сопротивления прошел половиной поля бергамасков и покатил на Белотти. Капитан Торино ударом с левой пробил мимо голкипера и поразил дальний угол. Правда, ответ Аталанты был молниеносным – менее чем за 2 минуты Папу Гомес бильярдным ударом из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот Сиригу. Мяч попал в штангу, от которой оказался в сетке. 1:1 – веселое начало.

Тут же Сапата после паса Госенса во второй раз поразил ворота Торино, однако гол был отменен из-за офсайда у защитника сборной Германии. На 19-й минуте Госенс мог забивать и сам, однако после паса Гомеса не попал с убойной позиции. Впрочем, уже на 21-й минуте бергамаски все же вышли вперед. Гомес забросил на ход Муриэлю, а тот в касание попал в дальний нижний угол. Два шедевра от Аталанты уже в первой четверти поединка!

После такого бурного отрезка команды логично взяли паузу. Гости отошли на свою половину поля, а несколько стандартов от Торино не принесли угрозы. В конце тайма хозяева вполне могли остаться в меньшинстве. Дзадза локтем проверил прочность челюсти Шутало – хорватский защитник выдержал удар, а экс-форвард сборной Италии получил лишь желтую карточку.

Казалось, первая 45-минутка так и завершится, однако иного мнения были Гомес и Хатебур. Первый классно навесил на дальний угол вратарской, а правый латераль ударом с лета сделал счет 3:1. И тут же Белотти ударом головой сократил отставание – шикарный первый тайм с 5-ю голами!

Сразу после перерыва Гасперини провел одну замену – вместо Кальдары, который имел желтую карточку, вышел Хосе Паломино. Руслан Малиновский продолжал наблюдать за игрой со скамейки запасных. Уже на 47-й минуте гости могли забивать четвертый гол, но Муриэль не попал в ближний верхний угол. Хороший шанс был у Гомеса, который пробил выше с перспективного штрафного.