Україна

Динамо здобуло розгромну перемогу над новачком УПЛ. Вашій увазі відеоогляд матчу київського клубу проти Миная.

Новоспечений тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч зазнав фіаско у дебютному матчі на новій посаді. Переглянути голи з поєдинку проти Олександрії можна за посиланням.

Ворскла та Маріуполь розійшлись миром в рамках 4-го туру чемпіонату України.

Ветеран збірної України Євген Коноплянка має намір покинути Шахтар, ЗМІ поділились сенсаційним інсайдом.

Європа

Манчестер Юнайтед у божевільному матчі переміг Брайтон лише після фінального свистка. У свою чергу, Челсі провів неймовірний поєдинок проти Вест Бромвіча, в якому було забито 6 м'ячів.

Центральний матч туру Серії А Інтер – Фіорентина подарував справжню насолоду вболівальникам. Вашій увазі відеоогляд двобою з 7-ма голами.

В Іспанії теж було гаряче. Реал з Луніним у заявці завітав в гості до Бетіса, де мадридці зуміли зробити вражаючий камбек.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський допоміг Аталанті здолати Торіно. Відеоогляд поєдинку за посиланням.

Форвард Олександр Філіппов вперше дебютував у чемпіонаті Бельгії, але зазнав поразки від команди іншого українського легіонера.

Роман Зозуля провів весь поєдинок за Альбасете, проте команда українця програла третій раз поспіль у чемпіонаті Іспанії.