Головні новини 25 вересня: Динамо знищило Минай, Йовічевіч провально повернувся в УПЛ, "валідольні" матчі Челсі та МЮ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 вересня.
Україна
Динамо здобуло розгромну перемогу над новачком УПЛ. Вашій увазі відеоогляд матчу київського клубу проти Миная.
Новоспечений тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч зазнав фіаско у дебютному матчі на новій посаді. Переглянути голи з поєдинку проти Олександрії можна за посиланням.
Ворскла та Маріуполь розійшлись миром в рамках 4-го туру чемпіонату України.
Ветеран збірної України Євген Коноплянка має намір покинути Шахтар, ЗМІ поділились сенсаційним інсайдом.
Європа
Манчестер Юнайтед у божевільному матчі переміг Брайтон лише після фінального свистка. У свою чергу, Челсі провів неймовірний поєдинок проти Вест Бромвіча, в якому було забито 6 м'ячів.
Центральний матч туру Серії А Інтер – Фіорентина подарував справжню насолоду вболівальникам. Вашій увазі відеоогляд двобою з 7-ма голами.
В Іспанії теж було гаряче. Реал з Луніним у заявці завітав в гості до Бетіса, де мадридці зуміли зробити вражаючий камбек.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський допоміг Аталанті здолати Торіно. Відеоогляд поєдинку за посиланням.
Форвард Олександр Філіппов вперше дебютував у чемпіонаті Бельгії, але зазнав поразки від команди іншого українського легіонера.
Роман Зозуля провів весь поєдинок за Альбасете, проте команда українця програла третій раз поспіль у чемпіонаті Іспанії.