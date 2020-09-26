Челси едва не опозорился в матче 3-го тура АПЛ, на последних минутах спас ничью против Вест Бромвича. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Бромвич – Челси.

Первый тайм стал настоящим кошмаром для поклонников Челси. Уже на 4-й минуте Алонсо неточно отдал пас головой, Матеус разогнал атаку и отдал на Робинсона на линии штрафной – тот классно пробил в дальний угол. На 25-й минуте Каллум оформил дубль, обокрав Тьягу Силву и реализовав выход один на один, а еще через 2 минуты Бартли замкнул скидку после подачи с углового.

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После перерыва Лэмпард сделал две замены, что достаточно быстро перевернуло ход игры. На 55 минуте Маунт дальним ударом поразил ворота Джонстона, а Хадсон-Одой сократил отставание до минимального. А спас лондонцев Абрахам, который замкнул передачу Хаверца в компенсированное время.

Таким образом, Челси набрал 4 очка и расположился на шестом месте, Вест Бромвич с 1 пунктом стал шестнадцатым.

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