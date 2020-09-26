Провальный старт Йовичевича в видеообзоре матча Александрия – СК Днепр-1 – 4:1
26 сентября 22:43 - Читати українською
Александрия разбила СК Днепр-1 (4:1) в матче 4 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
37’ Максим Третьяков
60’ Александр Сваток
68’ Валерий Лучкевич
Владимир Адамюк 78’
37’ Максим Третьяков
60’ Александр Сваток
68’ Валерий Лучкевич
78’ Владимир Адамюк
Дебют нового тренера днепрян Игора Йовичевича был испорчен уже на 3 минуте, когда Безбородко расстрелял ближний угол ворот Сарнавского. Ближе к перерыву Третьяков идеально исполнил штрафной удар с 23-25 метров.
Александрия разгромила СК Днепр-1 и испортила возвращение Йовичевича в УПЛ
Избиение СК Днепр-1 продолжилось во второй половине. Голова Сватка не вовремя оказалась на пути прострела Лучкевича, а затем Валерий забивал уже без помощи соперника. Гол престижа Адамюка стал единственным светлым пятном для гостей – 4:1.
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