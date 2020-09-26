Дебют нового тренера днепрян Игора Йовичевича был испорчен уже на 3 минуте, когда Безбородко расстрелял ближний угол ворот Сарнавского. Ближе к перерыву Третьяков идеально исполнил штрафной удар с 23-25 метров.

Александрия разгромила СК Днепр-1 и испортила возвращение Йовичевича в УПЛ

Избиение СК Днепр-1 продолжилось во второй половине. Голова Сватка не вовремя оказалась на пути прострела Лучкевича, а затем Валерий забивал уже без помощи соперника. Гол престижа Адамюка стал единственным светлым пятном для гостей – 4:1.