Альбасете не смог прервать ни одну из своих провальных серий в Сегунде.

Сегунда, 3 тур

Фуэнлабрада – Альбасете – 1:0

Гол: Сисс, 65

Команда Зозули имела ноль очков после двух туров, зато соперник начал сезон достаточно уверенно, добыв четыре пункта. Фуэнлабрада показывала довольно яркую игру в предыдущих матчах, однако гости смогли навязать свой стиль – защитный и откровенно скучный.

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За весь первый тайм Фуенлабрада смогла нанести два удара в створ ворот, а Альбасете был еще слабее – только один. Судьбу поединка решила 65 минута и точный выстрел Пате Сисса. "Механический сир" потерпел третье поражение подряд и остался на дне турнирной таблицы с разницей голов 0:6.

Зозуля провел на поле весь матч, но ничем особенным на фоне вялой команды не выделялся. Украинец дважды бил мимо ворот, а в протокол попал только благодаря желтой карточке на 72 минуте.

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