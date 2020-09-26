В рамках 2-го тура Серии А было проведено еще два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 2-й тур

Кальяри – Лацио – 0:2

Голы: Лаццаро, 4, Иммобиле, 74

Сампдория – Беневенто – 2:3

Голы: Квальярела, 8, Колли, 18 – Кальдирола, 33, 72, Летиция, 88

Интер – Фиорентина – начало в 21:45

Лацио пропускал первый тур, поэтому старт нового сезона пришелся на выездной матч против Кальяри. Он начался успешно: уже на 4-й минуте Марушич ворвался на левый край штрафной и подал точно на голову Лаццари, замкнувшего с метра – 0:1. До перерыва счёт не изменился, но в середине второго тайма всё тот же Марушич исполнил второй ассист – Адам выкатил пас под удар Иммобиле в дальний угол. 0:2. Именно с этим счётом римляне и поехали домой.

Кальяри усилился защитником Ювентуса

Сампдория в родных стенах принимала Беневенто. Гости проводили первый матч в элите после возвращения, но начали ужасно – уже к 18-й минуте генуэзцы наказали соперника за грубые ошибки в штрафной, забив два гола (отличились Квальярелла и Колли). Впрочем, ещё на 33-минуте капитан Кальдирола ударом с отскока метров с 11-ти отыграл один гол, а в середине второго тайма он же замкнул подачу Капрари с углового – 2:2! Более того: подопечные Пиппо Индзаги пошли вперёд и на 88-й минуте вырвали победу благодаря мощному удару Летиции с дистанции – 2:3! Сампдория капитулировала.

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