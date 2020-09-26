Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка, похоже, не очень доволен игровой практикой в донецком клубе.

Евгений Коноплянка заявил о желании покинуть "горняков", сообщает телеграмм канал Бей-Беги. По информации источника, после матча с Рухом хавбек встретился с Сергеем Палкиным и озвучил о своем намерении.

Коноплянка получил травму в матче против Руха

Коноплянка уже готов искать с агентом новый вариант продолжения карьеры. Также сообщается, что Луиш Каштру якобы не доволен физической формой 30-летнего игрока.

Напомним, прошлой осенью Евгений перебрался из Шальке в Шахтер. В текущем сезоне Коноплянка принял участие в четырех матчах "горняков", однако преимущественно появлялся на замену – суммарно в его активе лишь 74 сыграны минуты и ноль результативных действий.

"На Динамо здійснюється колосальний тиск": Андрій Воробей підтримав команду Луческу і назвав причину невдачі Шахтаря