Уже на 14 минуте Минай остался в меньшинстве. Павлиш сорвал выход Супряги на рандеву с голкипером и получил прямую красную карточку. Вербич реализовать пенальти не смог, но Динамо все же забило два мяча до перерыва. Андриевский завершил красивую комбинацию c ассистом пятrой от Супряги, а Цыганков удачно сыграл на добивании после выстрела Вербича в стойку.

Динамо разгромило Минай и вышло в лидеры УПЛ – спокойная победа с ротацией от Луческу

Во второй половине Динамо оформило избиение новичка. Вербич реабилитировался за промах с пенальти. Финальным аккордом стал автогол Матича, который срезал в свои ворота прострел Миколенко – 0:4.