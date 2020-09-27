Реал стартовал в новом сезоне с нулевой ничьи против Сосьедада, поэтому в матче против Бетиса мадридцам нужна была только победа. Зинедин Зидан несколько удивил при выборе стартового состава, доверив место в атаке Йовичу, однако Андрей Лунин продолжил наблюдать за игрой Куртуа со скамейки запасных. "Изюминкой" встречи на Бенито Вильямарин стала персона Мануэля Пеллегрини – тренера Бетиса и бывшего наставника "сливочных", которого уволили за год работы, несмотря на неплохие результаты.

Команды начали поединок без разведки. Уже на 2-й минуте мадридцы забили гол усилиями Бензема, которому удалось замкнуть прострел с левого фланга, однако взятие ворот не засчитали из-за очевидного офсайда. Севильцы ответили заблокированным ударом Фекира с дистанции, а Реал на 6-й минуте создал свой второй голевой момент – это Менди ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и пробил мимо ближнего угла! Бетис мгновенно огрызнулся подачей на голову Санабрии и ударом метров с семи сверху вниз – Куртуа исполнил фантастический сейв!

В конце концов, в развесёлом футболе повезло Реалу: на 14-й минуте Бензема эффектно накрутил Манди на правом краю штрафной и прострелил на ближнюю штангу, а Вальверде замкнул – 0:1! Ещё через две минуты вопрос о победителе мог закрывать Рамос, получивший неудачную скидку от Бартра и мощно выстреливший с близкого расстояния, однако мяч пролетел мимо дальнего угла. Казалось, что "сливочные" вот-вот дожмут соперника, однако Бетис быстро перевернул игру.

Уже на 20-й минуте андалусийцы провели крутую атаку с выстрелом Фекира с линии штрафной (мимо дальнего угла), на 24-й Родригес пробил с дистанции после розыгрыша углового (неточно), а на 26-й Санабрия продавил Каземиро и нанёс удар метров с 19-ти – над перекладиной! Реал вообще ничем не ответил, а Бетис продолжал нагнетать. Гол назревал, и, наконец, "вердибланкос" прорвало. Да ещё как! На 35-й минуте Бетис сравнял счёт усилиями Манди, которому удалось перевисеть Каземиро в воздухе и замкнуть блестящую подачу от Каналеса, а ещё через две минуты мощный удар Карвалью с левого края штрафной в ближний угол пролетел под рукой Куртуа – 2:1!

После этого Реал перехватил инициативу, но ничего интереснее удара Рамоса головой в небо до последних минут создать не удалось. Только на 45-й произошёл классный момент: Кроос исполнил блестящую подачу в штрафную, а Бензема, избежав офсайда, мягко пробил – прямо в Роблеса. Впрочем, после этого Тони заменили, ведь он потянул мышцу. На поле до перерыва появился Модрич, но забить еще один гол в первом тайме "сливочным" не удалось.

Впрочем, через две минуты после начала второго тайма Реал сравнял счёт: Карвахаль прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Эмерсон в попытке прервать передачу срезал её в собственные ворота – 2:2! На 53-й же минуте произошел очень странный эпизод: Рамос исполнил прострел вдоль линии вратарской, Бензема мощным ударом попал в перекладину, а мяч рикошетом от неё влетел за линию – и вылетел в поле. В том моменте были и подозрение на офсайд у Карима, и сомнения относительно взятия ворот, однако арбитр вообще ничего не зафиксировал. Ситуацию просто заиграли.

Бетис огрызнулся ударом Фекира с неплохой позиции, но мяч пролетел далеко от рамки. После этого игра не некоторое время успокоилась, однако чувствовалось, что севильцы проседают, а мадридцы набирают обороты. На 65-й минуте такой расклад завершился блестящей передачей Иско (вышкл после перерыва вместо Эдегора) на ход Йовичу – Лука збежал положения вне игры и выходил один на один с Роблесом, но Эмерсон сбил его перед собственной штрафной. После долгого просмотра видеоповторов бразильца удалили, а Рамос с назначенного штрафного едва не вывел Реал вперёд – мяч пролетел рядом с крестовиной! Ещё через две минуты Бензема мог замыкать прострел метров с пяти, но нормально не попал по "круглому"!

После этого Зидан выпустил на поле Борху Майораля, однако на 77-й минуте вырвать победу мог Бетис – это Карвалью мощно пробил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом с дальней штангой. Майораль на 79-й ответил перспективным вбеганием в штрафную, но Бартра не дал ему нанести удар. На 80-й же Карвахаль грубо сфолил и вполне мог получить вторую жёлтую, однако арбитры вместо этого пересмотрели повтор, заметив игру рукой со стороны Бартра в эпизоде с Борхой! Рикардо Бенгоэчеа назначил пенальти, а Рамос уверенно его реализовал – 3:2!

На 84-й минуте Иско мог и добить "вердибланкос", замкнув прострел на 11 метров, но Роблес спас хозяев. Впрочем, спасать уже было некого. У Бетиса не оставалось ни сил, ни кадров, а Реал уверенно контролировал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мадридцев – первую для "бланкос" в новом чемпионате.