В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 на выезде уступил Александрии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обе команды неудачно начали сезон, потерпев два поражения в трех первый турах. Болельщики СК Днепр-1 надеялись, что назначение нового тренера заставит футболистов летать как на крыльях, чтобы доказать свою профпригодность. В то же время фанаты Александрии уповали на опыт своего коуча и верили, что эта игра станет наконец переломной.

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Уже на 3-й минуте хозяевам удалось выйти вперед: Павел Пашаев длинным пасом из центра поля нашел Дениса Безбородко, который неожиданно пробил с линии вратарской в ​​ближний угол ворот. Для Богдана Сарнавского, как и для тренерского штаба днепрян, этот выстрел стал неожиданным.

Уже через минуту кипер днепрян реабилитировался, спасая свои ворота сначала от мощного выстрела Максима Третьякова, а затем от добивания Артема Ситала. Стоит отметить, что опять ошибся бразильский защитник гостей Дуглас, из-под которого и был забит первый гол.

На 14-й минуте автор гола получил травму и вынужден был покинуть поле. Вместо него вышел Денис Устименко, который почти сразу мог увеличивать счет. Артем Гордиенко нашел длинным пасом с центра поля молодого форварда и тот с линии штрафной пытался сразу же пробить в дальний угол ворот. Сфера пролетела мимо стойки.

Стартовый натиск хозяев несколько успокоился и команды начали играть в классический украинский футбол с тратой моментов и отсутствием опасных ударов.

В середине тайма Владимир Шаран был вынужден выполнить вторую вынужденную замену – вместо Гордиенко на поле появился Евгений Банада. И буквально сразу александрийцы забили второй: Максим Третьяков со стандарта закрутил мяч в левый угол ворот.

Уже в добавленное к первому тайму время Мирошниченко пытался попасть в девятку, но круглый пролетел рядом со штангой. Стоит добавить, что Сарнавский контролировал полет сферы и при необходимости спас бы свои ворота.

После перерыва Устименко потерял возможность довести счет до неприличного: получив мяч в районе одиннадцатиметровой отметки он на мгновение замешкался и под давлением Сватка не смог нанести точный удар в створ ворот.

Минут десять игра продолжалась на встречных курсах – футболисты, забыв о середине поля, летали по полю как заведенные. В конце концов, александрийцы смогли реализовать такую ​​настойчивость в третий гол: после навеса со стандарта от Третьякова Банада головой пробил в штангу ворот, сфера отскочила к Лучкевичу и тот попал в голову Сватка, от которого мяч попал в сетку. Впоследствии защитник днепрян, не успевая за Ситалом, который выходил один на один с Сарнавским, снес Артема на подступах к штрафной. Арбитр ограничился "горчичником".

Впоследствии отличился и сам Лучкевич, неожиданно пробив с линии ворот в дальнюю девятку. На 78-й минуте Владимир Адамюк решился на дальний удар и сократил отставание до трех голов.

СК Днепр-1 продолжал нагнетать, но подопечным Йовичевича откровенно не хватало мастерства и акцентированного завершающего удара.

Победа принесла Александрии 6 очков и подняла на шестую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 1 баллом остался одиннадцатым.

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