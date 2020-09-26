В четвертом туре чемпионата Украины Мариуполь на выезде расписал безголевую ничью с Ворсклой. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Потенциальный лидер украинской Премьер-лиги Ворскла (Динамо на момент начала матча свой поединок уже закончило и на одно очко опережало полтавскую команду) принимала на своем поле Мариуполь.

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"Зелено-белые" с первых секунд бросилась на ворота азовцев, однако натолкнулась на высокий прессинг соперника. Первый опасный момент в матче возник у ворот Ворсклы на 6-й минуте. После второго подряд углового удар с разворота наносили мариупольцы – оборона хозяев сыграла надежно. Уже через мгновение на пути Сергею Чоботенко стал Владислав Кулач, который с линии ворот вынес круглого после удара головой защитника азовцев. Сразу же шанс открыть счет упустил Даниил Сикан – после его выстрела мяч попал в грудь Владимиру Чеснакову.

Ворскла огрызнулась выпадом Ибрахима Кане: африканец из пределов штрафной наносил удар из-под защитника левой в ближний угол ворот, однако выстрел получился не слишком сильным и Евгений Гальчук без проблем забрал сферу. Преимущество подопечных Остапа Маркевича в первые десять минут была колоссальным: мариупольцы буквально висели на воротах соперника, успев выполнить 6 угловых.

К 15-й минуте Ворскла оправилась от стартового натиска соперника и игра пошла на встречных курсах, фактически без центра поля. Активно работали легионеры полтавчан Кане и Якубу, которые пытались обострять у ворот Мариуполя.

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Переигрывая, команды часто теряли мяч. В одном из таких эпизодов Топалов убежал от защитников, протащил сферу по левому флангу и выполнил опасный прострел в штрафную – Яворский в последний момент успел выставил ногу и нивелировал опасность. На 20-й минуте Гальчук вышел далеко из ворот и, понимая, что не успеет вернуться в рамку, завалил Степанюка – арбитр пожалел кипера, наградив его лишь желтой карточкой и штрафным. Скляр со стандарта перебросил стенку, но выстрел оказался не слишком сильным и голкипер поймал мяч.

В середине тайма защита полтавчан опять провалиласи и Сикан попытал счастья с линии вратарской – круглый пролетел мимо стойки. Впоследствии свои ворота взялся спасать Дмитрий Резник – после долгой навесной передачи с центра поля голкиперу полтавчан пришлось выходить из ворот и грудью выбивать круглого подальше.

За десять минут до окончания первой сорокапятиминутки мяч, после навеса Кулача с правого фланга, перелетел через всех защитников и опустился прямо на ногу Кане – его выстрел метров с 18-ти в правый угол получился слишком слабым. Под конец тайма Ворскла перехватила инициативу и азовцы начали нервничать. Стасюк сбил Пердуту на линии штрафной, но после навеса со стандарта первыми к мячу добрались гости и выбили его подальше. Обе команды устав, начали ошибаться – появилось много брака, фолов и потери мяча, однако футболисты до последней минуты боролись за каждый клочок поля.

Сразу после отдыха прекрасный шанс не использовали гости: Артем Бондаренко выводил Сикана один на один с Резником, но голкипер смело бросился в ноги Даниилу и без нарушения правил забрал мяч.

На 53-й минуте Сикан пробросил мяч на ход Топалову, тот ворвался в штрафную полтавчан и картинно упал. Арбитр зафиксировал симуляцию и наградил Дмитрия "горчичником". Впоследствии он же расшатал оборону соперника, обыграл трех защитников, и заработал опасный штрафной метров с 20-ти. Сергей Горбунов перебросил стенку, но круглый просвистел над перекладиной.

В середине второго тайма у ворот Гальчука возникло несколько пожаров. Одна из таких атак могла закончиться назначением пенальти: Пап Альюн продрался по левому флангу, сбросил на Якубу, который пытался навесом найти Кане в райне одиннадцатиметровой отметки. Последний, пытаясь принять сферу, получил толчок в спину и упал, но арбитр проигнорировал этот эпизод и продолжил игру.

Фантастический момент на 75-й минуте потеряли хозяева. Сначала трио Васин-Ребенок-Кане едва не открыло счет, а затем, после выстрела с разворота Пердуты, чудеса техники продемонстрировал Гальчук, вытащив мяч из девятки в сногсшибательном прыжке.

Обе команды до последних секунд не оставляли надежд выцарапать три очка, играя в несколько авантюрный футбол. На последней минуте матча Пердута пушечным ударом пробил над перекладиной и заставил Юрия Максимова схватиться за голову. А уже в добавленное время две желтые карточки за две минуты получил Никита Петерман и оставил Мариуполь в меньшинстве.

Ничья принесла Ворскле десять очков и второе место в турнирной таблице УПЛ, Мариуполь с семью баллами поднялся на третье место.

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