Лига чемпионов

Донецкий Шахтер натужно обыграл Монако в первом матче плей-офф ЛЧ – видео гола и обзор поединка квалификации главного еврокубка.

Наставник монегасков Нико Ковач рассыпался в комплиментах игроку донецкого клуба. Монако – Шахтер: Роберто Де Дзерби пообщался с прессой после поединка.

Тираспольский Шериф Вернидуба с разгромом одной ногой в группе Лиги чемпионов, а Зальцбург дожал Брондбю на последних минутах.

Трансферы

Итальянская Рома официально приобрела Абрахама у Челси за 40 млн евро. Форвард объяснил, почему откликнулся на предложение именно от "волков".

Супряга в Сампдорию: президент генуэзцев поставил Динамо ультиматум в переговорах о трансфере. Украинец сохраняет шансы перебраться в Италию несмотря на проблемы с "блучеркьяти".

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