Главные новости 17 августа: Шахтер одолел Монако, Вернидуб оформил сенсацию в Европе, Бавария взяла первый трофей сезона
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 августа.
Лига чемпионов
Донецкий Шахтер натужно обыграл Монако в первом матче плей-офф ЛЧ – видео гола и обзор поединка квалификации главного еврокубка.
Наставник монегасков Нико Ковач рассыпался в комплиментах игроку донецкого клуба. Монако – Шахтер: Роберто Де Дзерби пообщался с прессой после поединка.
Тираспольский Шериф Вернидуба с разгромом одной ногой в группе Лиги чемпионов, а Зальцбург дожал Брондбю на последних минутах.
Трансферы
Итальянская Рома официально приобрела Абрахама у Челси за 40 млн евро. Форвард объяснил, почему откликнулся на предложение именно от "волков".
Супряга в Сампдорию: президент генуэзцев поставил Динамо ультиматум в переговорах о трансфере. Украинец сохраняет шансы перебраться в Италию несмотря на проблемы с "блучеркьяти".
Другие топ-события
Чемпион мира Александр Петраков возглавил сборную Украины вместо Шевченко. Журналист раскрыл особенности контракта специалиста и имена помощников.
Мюнхенская Бавария выиграла Суперкубок Германии, одержав победу над Боруссией Д – Нагельсманн завоевал первый трофей в карьере. Рапид – Заря: определился транслятор матча квалификации Лиги Европы.