"Шахтер – не Реал Мадрид. Средний возраст Шахтера сегодня – 22,1 года, а Монако занял третье место в чемпионате, мог стать чемпионом и дважды обыграл ПСЖ. 25 минут играли очень хорошо, но потом начали терять мяч, начали терять уверенность в себе. Во втором тайме могли создать моменты на контратаках, но помешало физическое состояние футболистов.

Монако – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Ошибки Матвиенко? Сегодня все сыграли очень хороший матч, иначе мы бы не выиграли в Монако. Мы можем улучшить наше физическое состояние, улучшить работу с мячом, улучшить билд-ап, чтобы заставлять соперников ошибаться. Но я могу только поблагодарить футболистов, все отдали себя на 100%. Наша цель – играть все матчи чемпионата и Лиги чемпионов, как сегодня в первые 25 минут.

Не все, но многое зависит от физики. Футболисты знают, что нужно делать на поле, но мы тренируемся вместе только 2 месяца. Мы должны больше работать над игрой, чтобы прогрессировать. Также надо учитывать, что сегодня было очень жарко, очень трудно. Соломон и Педринью только вернулись после травм. Когда улучшится физическое состояние – мы сможем дольше играть так, как в начале матча.

Шанс на выход в групповой этап Лиги чемпионов? После этой победы ничего не изменилось. Фаворита нет. У нас плохо с математикой, мы не считаем расклады. Нужно хорошо сыграть в ответном матче, чтобы попасть в группу, но будет сложно, потому Монако также хочет добиться успеха. Шахтер должен уважать соперников в любых ситуациях.

Трубин – молодой вратарь. Когда мы начинаем розыгрыш от вратаря, я считаю, что это дает больше плюсов команде, чем минусов. Вспомните атаку с пенальти в матче с Генком – она ​​началась с Трубина. Нервы от вратаря – не его вина. Это зависит от соперника. Если соперник активно прессингует, есть два способа – выбивать вперед, или разыгрывать коротко. Я выбираю первый вариант и принимаю риски", – сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между Шахтером и Монако состоится в Харькове 25 августа.

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