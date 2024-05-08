"Мы очень разочарованы и расстроены результатом. Я думаю, мы заслуживали большего. Мы четыре раза пробили в каркас ворот и ещё дважды – в первом матче в Дортмунде. Мяч просто не хотел залетать в ворота!

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Мы хотели победить, но поздравляем Дортмунд. Мы действительно считаем, что заслуживали выхода в финал ЛЧ, мы были лучше как команда. Мне очень обидно за наших болельщиков, финал в Лондоне мог бы быть великолепным. Но я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. Мы три раза за пять лет выходили в полуфинал Лиги чемпионов. Это не является нашей главной целью, но таков футбол. Иногда он несправедлив", – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

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