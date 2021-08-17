Сага с переходом форварда Динамо Владислава Супряги в Серию А не сбавляет обороты.

Несмотря на то, что переговоры по трансферу Супряги в Сампдорию на грани срыва, нападающий может оказаться в Серии А.

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Как сообщает TuttoUdinese, Удинезе намерен воспользоваться срывом переговоров и попытается переманить форварда Динамо. Ранее сообщалось, что фриульцы намерены арендовать Супрягу с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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