Олександр Петраков став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Twitter. Цю інформацію також підтвердив член виконкому УАФ Олексій Хахльов.

Петраков виконуватиме обов'язки тренера збірної України – журналіст розкрив особливості контракту й імена помічників

Засідання УАФ тривало до півночі, учасники очікували на новини з ОАЕ від Сергія Реброва, який вважався фаворитом на крісло наставника "синьо-жовтих". Очевидно, легенда Динамо не зумів домовитись з шейхами про достроковий розрив контракту.

Нагадаємо, Андрій Шевченко зі своїм тренерським штабом покинув збірну України після Євро-2020. До слова, Петраков на новій посаді дебютує 1 вересня, коли національна команда на виїзді зіграє проти Казахстану у відборі на ЧС-2022.

Збірна України після Шевченка – на межі катастрофічного падіння: причини, наслідки і лише три рятувальні шлюпки