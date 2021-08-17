Римляне на своем официальном сайте объявили о подписании нападающего. Контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера – 40 млн евро.

Рома официально нашла замену травмированному Спинаццоле

Абрахам воспитывался в академии Челси, однако за первую команду полноценно провел только два сезона. После прихода Томаса Тухеля игровая практика 23-летнего форварда существенно уменьшилась. В прошлом сезоне Тамми провел 32 матча и забил 12 голов. Перспективы англичанина стали еще более сомнительными на фоне трансфера Лукаку за 115 млн евро.

Добавим, что Абрахам стал вторым самым дорогим приобретением в истории Ромы. Рекорд принадлежит Патрику Шику, за которого "волки" платили Сампдории 42 млн евро.

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