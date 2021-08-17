Как правило, матчи за Суперкубок открывают немецкий сезон, однако нынешняя битва за трофей была поставлена ​​в календарь уже после 1-го тура. В поединке на Вестфаленштадионе сошлись дортмундская Боруссия и Бавария – оба коллектива летом начали работу с новыми тренерами. "Шмели" под руководством Марко Розе стартовали в чемпионате с разгромной победы над Айнтрахтом (5:2), а вот "рекордмайстера" с Юлианом Нагельсманном расписали ничью с Гладбахом, получив серьезную критику в прессе.

После смерти Герда Мюллера мюнхенцы были настроены исключительно на триумф в Дортмунде. Гости вышли на поле в экипировке с фамилией "Мюллер" на спине, а во время минуты молчания Томас Мюллер поднял над собой футболку "бомбардира с Нёрдлингена". Получилось красиво.

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Тренерский штаб мюнхенцев после фиаско в Менхенгладбахе провел всего одну замену, выпустив Комана вместо Сане. Аналогично поступил Марко Розе, заменив только Торгана Азара – вместо него на правом краю атаки вышел 16-летний Юссуфа Мукоко. Схемы также не претерпели изменений (4-3-3 у Дортмунда vs 4-2-3-1 у Баварии).

В первой трети первого тайма команды старались держать высокий темп и работать на встречных курсах, однако довольно быстро проявились проблемы хозяев под высоким прессингом Мюнхена. Уже на 6-й минуте "шмели" едва не привезли гол в результате неудачного поперечного паса перед собственным штрафной – Гнабри перехватил мяч, но не успел разобраться в эпизоде. На правом фланге обороны у Боруссии вообще была беда, причем она имела конкретную фамилию – Пасслак.

На 10-й минуте его перед штрафной площадкой обокрал Дэвис, после чего последовала передача на Гнабри и навес с замыканием Мюллера (Томас пробил неточно). На 14-й Пасслак потерял мяч под давлением Комана, организовав Баварии острый момент с заблокированным выстрелом Мюллера, а на 16-й Феликс отдал мяч Гнабри – все завершилось выстрелом Комана над перекладиной. Наказание за расточительность едва не прилетело через четыре минуты, когда Ройс вышел один на один в результате разрезного паса от Беллингема. Мюнхенцев спас Нойер.

В середине первого тайма игра выравнялась. Команды контрили преимущества друг друга и при этом отвечали моментом на момент. Дортмунд мог выйти вперед после проникающей передачи на Мукоко и выстрела с правого края штрафной (получилось слишком слабо), а на 36-й Юссуфа даже забил гол, реализовав выход один на один – впрочем, взятие ворот отменили из-за метрового офсайда. Кроме того, Холланд мог забивать на 39-й, получив лонгбол и пробив вторым касанием, но Нойер выручил Баварию.

Гости имели шикарную возможность открыть счет на 34-й минуте, когда после остроумного розыгрыша штрафного Мюллер и Левандовски стреляли метров с пяти. Холланд и Витцель спасли Боруссию. На 38-й же шедевральный гол мог положить Коман, который получил диагональ на правый край штрафной и зарядил в дальний угол с лету – мяч пролетел рядом со штангой!

В конце концов, Бавария наказала "шмелей" за проблемы на флангах, вырвавшись вперед на 41-й минуте: Пасслак позволил Гнабри принять мяч, развернуться, подработать его под правую ногу и подать на Левандовски – Роберт замкнул эффектным ударом головой 0:1 !.Именно с этим счетом команды и ушли на перерыв.

В раздевалке Юлиан Нагельсманн заменил Комана, выпустив Сане. Забегая вперед, скажем, что Лерой не выделялся на поле, однако Бавария и без него сумела удвоить преимущество в счете. Это произошло уже через четыре минуты после начала второго тайма: Дэвис открылся за спиной Пасслака и прострелил на линию вратарской, Левандовски опередил Кобеля и пяткой подправил мяч на Мюллера, а тот замкнул в пустые ворота – 0:2.

Казалось, что это конец, однако Дортмунд после такого тяжелого удара не рассыпался. Подопечные Марко Розе забили в ответ уже на 53-й минуте в результате выхода Холланда один в один, но его гол отменили из-за явного офсайда. При этом "шмели" стали играть более раскованно, включая очень агрессивный прессинг на чужой половине с риском получить контрвыпад. Юлиан Нагельсманн, в свою очередь, пытался успокоить игру через стерильное владение, однако давление Дортмунда все равно давало о себе знать – "желто-черные" зарабатывали стандарты и делали хорошие рывки на треть поля гостей.

Впрочем, вскрыть оборону Баварии никак не удавалось до 64-й минуты. Именно в этот момент за дело взялся капитан Боруссии: Ройс получил скидку от Беллингема и красивым ударом закрутил мяч в правую девятку – без шансов для Нойера! 1:2! Интрига возродилась.

Окрыленная успехом Боруссия полетела вперед, пытаясь быстро провести второй гол. В одном из эпизодов Холланд даже мог выключить из игры Нойера, ударив его по ногам под прессингом, но качественных моментов подопечные Марко Розе не создавали. Юлиан Нагельсманн, в свою очередь, провел замены на 71-й минуте, бросив в бой Мусиала и Толиссо. Этот ход принес успех уже на 74-й: Корентен пошел накрывать Аканджи, а центрбэк Боруссии при выносе попал прямо во француза – мяч отскочил на Левандовски, а тот уже реализовал выход один на один. 1:3.

Этот гол уже окончательно прибил Боруссию. "Шмели" пытались атаковать по инерции, но команде уже не хватало ни темпа, ни сил, ни вдохновения. В эндшпиле встречи команда осталась и без мяча, хотя на 90+2 минуте интригу мог возродить Холланд – он принял проникающую передачу на левый край штрафной и пробил мимо ближнего угла. Этот момент стал последним в поединке.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Баварии. Мюнхенцы завоевывает Суперкубок Германии, а Юлиан Нагельсманн берет свой первый трофей в карьере!

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