Наступило время решающих поединков за право выйти в групповой турнир ЛЧ 2021/22. Матч, как и онлайн-трансляция Монако – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Обе команды уверенно преодолели третий раунд квалификации, а во внутренних первенствах только по разу уступили. Впрочем, если вице-чемпион Украины выиграл все свои матчи при Де Дзерби, кроме одного в УПЛ, то соперник пока не знает вкуса побед во французской Лиге 1. Команда Ковача забила лишь 1 гол и набрала скромное очко за первые 2 тура.

Монако – Шахтер: онлайн-трансляция матча плей-офф ЛЧ

Первый момент за украинцами. На 7 минуте Матвиенко обыгрался с Траоре и мощно пробил с нескольких метров – голкипер перевел на угловой. Монегаски отвечают высоким прессингом и дальними забросами, но все это разбивается о Марлона, который и перехватывает своевременно, и мяча под давлением не боится. Второй удар в матче снова наносит Матвиенко. Соломон подал с углового, левый защитник Шахтера попытался забить с разворота, неточно. Первая попытка Монако лишь на 16 минуте. Обрезка "горняков" в центре, быстрый переход в атаку гасит Матвиенко. Вторая волна атаки завершается не очень прицельным ударом Головина издалека.

Монако – Шахтер – видео гола

Шоу одного актера на 19 минуте. Педриньо после стеночки с Соломоном накрутил 3 соперников. легко ворвался в штрафную и еще спокойнее разобрался с вратарем. Работа Шахтера на стандартах – это фиаско. Просто повезло, что не попал защитник Монако, а ведь 194-сантиметрового Бадьяшиля не держал же абсолютно никто! Похоже, в этих подачах и кроется главный шанс французов. Хотя не только. Соломон дрогнул в центре под прессингом. Быстрый перевод Сидибе в штрафную, Бен-Йеддер с ударной правой не прошил Трубина. И тут же еще одна подача с правого фланга. Почти повтор кошмара из Генка, но Фоланд, легко переиграв Витао в воздухе, простил.

Головин создал лучший момент своей команды за 30 минут игры, если верить цыфрам Opta. В то же время россиянин страдает в обороне против Тете – бразилец возит, на гране желтой для плеймейкера Монако. Бен-Йеддера слишком уж часто пускают на ударную позицию в пределах штрафной зоны. Постоянно какие-то проблемы у "горняков". То Антонио почувствует боль, то Додо, то Траоре. А все это незаменимые игроки. Многовато брака в центре поля. Монако мгновенно запускает быстрые мячи, но наказать игроков Шахтера, которые заигрываются, не получается.

Тчуамени с линии штрафной проверил реакцию Трубина – на уровне. Монако подравнял статистику владения, а по ударам вышел вперед (8:5). Проблема хозяев в том, что Шахтер эффективнее (3:2 по ударам в створ ворот). По совокупности Монако даже немного острее, а на гол так точно наиграл. Очень настораживает, как команда Де Дзерби начала регулярно дарить моменты французам во второй половине тайма. Сидибе – самый острый в матче. На фланге Матвиенко правый защитник создал больше моментов, чем все игроки на поле. Трубин и Марлон – лучшие у Шахтера. Патрик вместо Педриньо в перерыве. Де Дзерби тревогу тоже почувствовал.

Головин закручивал из-за пределов штрафной, очередной эффектный сейв Трубина. Бен-Йеддер уложил Матвиенко на газон и расстреливал голкипера. Хорошо, что один из двух украинцев на поле спасает снова и снова. То Марлон полезет на чужую половину с мячом и привезет момент, то Витао. Достаточно хаотичный футбол, будто мы чемпионат старой-доброй Бразилии смотрим. Со всеми ее романтизмом и наивностью. Игра от ворот до ворот, но... без особых моментов. Соломон очень классно начал, но давно сник. Коноплянка выходит. Ковач заменил Фофана, Головина, Желсона и Бен-Йеддера. Вышел, в частности, Дьятта, который добил Динамо в квалификации ЛЧ 2 года назад.

У Шахтера за 30 минут после перерыва полный 0 ударов против 4 у соперника. Но команда Де Дзерби уже показывала способность взрываться на ровном месте. Майкон получил повреждение. Степаненко вышел на 74-й. И так были проблемы с выходом в атаку, а появление ветеранов сборной Украины только усугубило. Откровенно страдают свежие Коноплянка и Степаненко под высоким напряжением агрессивного прессинга. Украинцы все же поспособствовали первому удару Шахтера после перерыва. На 80 минуте Антонио приложился издали, без особой угрозы.

Степаненко привозит неприятности на свои ворота, вспоминая агрессию Интера в памятном полуфинале ЛЕ. Боаду пробивает в штангу. Траоре во второй раз загубил перспективный момент минимальным офсайдом. Полный хаос после угловых и штрафных Монако. Марлон чудом вытаскивает снаряд в воздухе из-под соперника. Степаненко зарабатывает первую желтую в матче. Паника, которую пытаются сбить заменами. Сикан и Марлос вместо Траоре и Тете на последней минуте основного времени. Желтая еще и Алану Патрику.