Переезд нападающего киевлян Владислава Супряги в Серию А выглядит все более призрачным из-за разногласий руководства клубов.

Игорь Суркис и Массимо Ферреро накануне имели личный разговор по поводу трансфера 21-летнего украинца, но не смогли договориться и разорвали предварительную договоренность.

Трансфер Супряги на грани срыва: президенты Сампдории и Динамо не договорились в личном разговоре, – TMW

Теперь президент Сампдории поставил "бело-синим" ультиматум. "Я соглашусь на подписание Супряги только в том случае, если цена снизится. Иначе этого не будет", – цитирует Ферреро Calciomercato со ссылкой на Il Secolo XIX.

Ожидалось, что "блучеркьятти" арендуют Владислава на год за 1-1,5 млн евро с возможностью дальнейшего выкупа за 6,5-7,5 миллионов.

В прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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