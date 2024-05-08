Челси окончательно избавился от полуфиналиста ЧМ-2022, который позорился поездками на Россию
Челси пытается раздать игроков, которые совсем не нужны клубу.
Полузащитник Хаким Зиеш стал полноценным игроком Галатасарая, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Турки активировали опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении с Челси. Зиеш с прошлого лета защищает цвета "львов" – 21 матч, 8 голов и 4 ассиста. 4 года назад Челси заплатил Аяксу за хавбека 40 млн евро, но сейчас явно не отбил и половину этой суммы. Лондонцы едва избавились от полуфиналиста ЧМ-2022, который постоянно проваливал медосмотры.
На репутации 31-летнего Зиеша есть еще одно позорное пятно. Марокканец ездил на Россию, чтобы навестить своего не менее скандального товарища – Квинси Промеса.
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