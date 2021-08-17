Луганчане на своем официальном сайте сообщили, что их поединок против Рапида покажет телеканал УНИАН.

Рапид – Заря: матч Лиги Европы будет обслуживать нефартовый для украинских команд рефери

Отметим, что ранее матчи украинских клубов в еврокубках можно было посмотреть только на каналах Футбол 1/2/3, однако с сезона 2021/22 Megogo выиграл тендер за право транслировать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

К слову, поединок Рапид – Шахтер состоится уже в четверг, 19 августа, начало встречи в 22:00. Ответный матч запланирован на 26 августа, начало в 19:30.

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