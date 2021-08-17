Монако – Шахтер – видео гола
22:31 - Читати українською
Монако принимает Шахтер в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео лучших моментов матча Монако – Шахтер.
19’ Педриньо
"Горняки" неожиданно взяли мяч под контроль со стартовых минут. Наконец, на 18-й вице-чемпион Украины открыл счет.
Монако – Шахтер: онлайн-трансляция матча плей-офф ЛЧ
Это Педриньо получил мяч перед штрафной, накрутил трех защитников и мастерски уложил "круглого" в дальний нижний угол.
Видео гола Педриньо:
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