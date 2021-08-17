"Горняки" неожиданно взяли мяч под контроль со стартовых минут. Наконец, на 18-й вице-чемпион Украины открыл счет.

Монако – Шахтер: онлайн-трансляция матча плей-офф ЛЧ

Это Педриньо получил мяч перед штрафной, накрутил трех защитников и мастерски уложил "круглого" в дальний нижний угол.

Видео гола Педриньо: