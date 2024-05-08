Новый чемпионат Украины начнется 3 августа, сообщает ТаТоТаке. Именно за эту дату проголосовали клубы УПЛ на онлайн-конференции.

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Интересно, что ранее звучала информация о старте УПЛ 10-го августа. Причиной переноса начала чемпионата было участие сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Париже. Список кандидатов в команду Ротаня пока еще не обнародован.

Однако, здесь тоже есть нюанс. Клубы, которые делегируют двух или более игроков в олимпийскую сборную, пропустят матчи 1-го тура УПЛ.

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