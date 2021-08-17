Лига чемпионов, плей-офф квалификации первые матчи

Зальцбург – Брондбю – 2:1

Голы: Адейеми, 57, Ааронсон, 90 – Уре, 4

Шериф – Динамо Загреб – 3:0

Голы: Адама Траоре, 45, 80, Коловос, 54

Монако – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

На родине Моцарта чемпион Дании шокировал местный Зальцбург уже в дебюте поединка. Слегка хаотичная атака скандинавов завершилась прострелом Менса в центр штрафной, где Микаэль Уре принял мяч, продавил оппонента и уверенно пробил голкипера с линии вратарской. Отыгрались "красные быки" после перерыва. Затяжной позиционный выпад Зальцбурга неудачно ликвидировал кипер гостей Германсен, а Карим Адейеми оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота с пределов штрафной. Австрийцы дальше просто зажали Брондбю на гостевой половине, но сфера упрямо обходила ворота. Но счастье таки улыбнулось Зальцбургу на 90-й: Бренден Ааронсон забил датчанам метров с 10-ти.

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Зато на берегах Днестра Шериф выглядел впереди значительно интереснее "динамовцев" Загреба. Большое желание тираспольцев забить позволило оформить гол в раздевалку. Это Криштиану "шведой" с центра поля бросил в прорыв Адаму Траоре, который убежал от защитника и уверенно переиграл Ливаковича. Хорватский гранд готов был добавить сразу после перерыва, но чемпион Молдовы быстро забил во второй раз. Это Янсане сначала в силовой манере отобрал мяч в центре поля, после серии коротких передач прострелил с левого фланга, и Димитриос Коловос красиво положил с лета. Добил Динамо тот же Траоре на 80-й минуте – Луваннор пасом со своей половины прошил оборону Загреба, а малийский форвард технично пробил голкипера низом.

Шахтер натужно обыграл Монако в первом матче плей-офф ЛЧ – огненная концовка и плоховатые замены украинцев