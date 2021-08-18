"Первые 25 минут мы не играли, как планировали. Без мяча все было хорошо, но когда мы получали мяч, то очень легко его теряли. Это главная проблема. У Шахтера интересная схема, технически они проявили себя очень хорошо. У нас не было необходимой уверенности. А после пропущенного мяча мы провели очень хорошую игру, физически мощно, создали много моментов.

Монако – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

Знаем, что нужно победить в ответном матче, чтобы пройти дальше. Первые 25 минут должны просто удалить и забыть. Проанализировать ошибки. Но дальше мы показали, как будем выглядеть в Харькове. Шахтер – сильная команда, но мы проиграли только первую часть противостояния. Ребята разочарованы сегодня, это нормально, но наша мечта не умерла. Мы боролись за эту возможность в конце прошлого сезона. И теперь не собираемся сдаваться.

У Бен-Еддера было 2-3 хорошие возможности, но вратарь соперника все парировал и спас матч для Шахтера. Я видел нарезки игры Трубина. Очень спокойный, очень уверен. Я бы сказал, что он особенный. Такая игра в 20 лет. Вы видите, как он играет в чемпионате, мы все увидели, как он сыграл сегодня. Трубин станет великим голкипером. Пятов – номер два в Шахтере, а я сыграл против него немало матчей и знаю, что если Пятов проигрывает конкуренцию, то это должно быть очень хороший голкипер", – сказал Ковач на на пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между Шахтером и Монако состоится в Харькове 25 августа.

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