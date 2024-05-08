Защитник Хуста Николай Сираш был доставлен в военкомат, хотя закон о мобилизации еще не вступил в действие.

"Николая Сираша – одного из основных игроков ФК Хуст, сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна.

Известный украинский стадион подвергся разрушениям в результате атаки россиян – видео очередного зверства оккупантов

В нашем городе долгое время не было футбола. Новосозданный ФК Хуст смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины, одним из главных направлений клуба является развитие детского футбола. На сегодня активно занимается 130 детей разного возраста. Клуб существует исключительно благодаря средствам неравнодушных меценатов.

Но сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК. Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно – получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут участвовать 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?

Просим реагирования и поддержки у Председателя УАФ Андрея Шевченко, Председателя ПФЛ Александра Каденко, Председателя областной военной администрации Виктора Микиты, Председателя ЗАФ Ивана Дурана и всех неравнодушных по данной ситуации. Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол", – говорится в заметке ФК Хуст в Instagram.

Напомним, что закон о мобилизации вступит в силу 18 мая, который, в частности, предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. К слову, Хуст занимает шестое место в группе на выбывание в Первой лиге.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування