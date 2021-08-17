Украинский тренер Александр Петраков вскоре все же возглавит главную команду страны после ухода Андрея Шевченко.

64-летний будет исполнять обязанности главного тренера "сине-желтых", утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

Ребров еще может возглавить сборную Украины: стали известны условия

По информации источника, контракт Петракова не будет иметь определенного срока действия. Одним из помощников Александра будет Андрей Анненков, а Александр Шовковский, возможно, останется со старого тренерского штаба. Окончательно утвердить кандидатуру Александра Петракова должны сегодня на исполкоме УАФ.

Напомним, фаворитом на вакантное место после ухода Андрея Шевченко называли Сергея Реброва, но он сумел согласовать досрочного расторжения контракта с Аль-Айном. Ожидается, что экс-наставник Динамо и Ференцвароша возглавит "сине-желтых", когда уладит все вопросы с клубом из ОАЭ. Тогда Петраков вернется к работе со сборной U-19.

К слову, новый тренерский штаб дебютирует 1 сентября, когда сборная Украины на выезде сыграет против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

Збірна України після Шевченка – на межі катастрофічного падіння: причини, наслідки і лише три рятувальні шлюпки