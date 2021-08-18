Ліга чемпіонів

Донецький Шахтар натужно обіграв Монако у першому матчі плей-офф ЛЧ – відео гола та огляд поєдинку кваліфікації головного єврокубка.

Керманич монегасків Ніко Ковач розсипався у компліментах гравцю донецького клубу. Монако – Шахтар: Роберто Де Дзербі поспілкувався з пресою після поєдинку.

Тираспольський Шериф Вернидуба з розгромом однією ногою в групі Ліги чемпіонів, а Зальцбург дотиснув Брондбю на останніх хвилинах.

Трансфери

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