“Как появился вариант с Шерифом? Мне позвонил один из руководителей Шерифа и предложил возглавить клуб. Я долго не колебался и принял предложение. Мой тренерский штаб сформирован из местных специалистов, которые работали в Шерифе еще до моего прихода.

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Были другие варианты? Из Украины никаких предложений не было. Были варианты из Казахстана и Грузии, но такой конкретики, как от Шерифа, не было. Тем более Шериф многократный чемпион Молдовы, постоянный участник еврокубков, поэтому выбор был для меня очевиден. Я долго не думал.

Как уехал из Украины? Я комиссован еще задолго до войны. Мне после футбольной карьеры поставили диагноз – остеоартроз тазобедренного сустава, мне полностью заменили сустав и я не годен к военной службе. Поэтому выехал из нашей страны я законно", – поделился Гура в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Юрий Гура проработал 11 лет в Александрии, где был главным тренером в низших лигах, а также тренировал молодежные команды. В мае 2021-го специалист возглавил основу Александрии. Под его руководством команда сыграла 33 матча. Подробностей контракта Гуры с Шерифом не разглашают.

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