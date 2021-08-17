"Сразу понятно, когда клуб по-настоящему заинтересован в тебе – и Рома сразу же продемонстрировала свой интерес.

Рома официально приобрела Абрахама у Челси за 40 млн евро

Рома заслуживает бороться за титулы, трофеи. У меня есть опыт завоевания важных трофеев, и я хочу снова участвовать в подобных соревнованиях. Хочу помочь команде выйти на тот уровень, на котором Рома должна быть.

Для меня большая честь стать "девяткой" этого клуба, и я не могу дождаться, когда приступлю к работе и начну помогать команде", – цитирует Абрахама сайт "волков".

Стоит отметить, Тамми стал второй дорогим трансфером в истории Ромы.

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду