Динамо в шаге от чемпионства УПЛ / ФК Шахтер

УПЛ

Динамо победило Шахтер в Классическом. Единственный мяч еще до перерыва забил Карлос де Пена с пенальти. Теперь киевляне опережают "горняков" на 10 очков и могут стать чемпионами впервые за 5 сезонов уже в следующем туре – видео гола и обзор поединка.

К слову, за несколько часов до игры появилась информация, что Шахтер контактировал с итальянским тренером относительно потенциального назначения.

В других матчах тура УПЛ не обошлось без сенсаций. Минай неожиданно обыграл Десну, а Ворскла разбила Зарю.

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