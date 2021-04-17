Десна в статусе претендента на бронзу приехала в гости к Минаю – явному аутсайдеру чемпионата. Закарпатская команда шла последней в турнирной таблице, стоя главным кандидатом на вылет. Однако сегодня Минай подготовил громкую сенсацию.

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Началось все прогнозируемо: Десна доминировала, контролировала мяч и душила соперника. Хорошо работал левый фланг, где активными были Картушов и Сухоцкий. Гости создавали моменты на стандартах – Тамм и Имереков остро откликались на подачи Арвеладзе. Не хватало только точности.

Впрочем, в середине первого тайма Минай ошеломил соперника. Бойко и Кожанов классно разыграли на правой бровке, пошел прострел в штрафную, где Тамм завалил на газон Ахмедзаде. Нуриев образцово реализовал пенальти, а хозяева повели в счете, хотя почти ничего не создали. Первый гол Миная с февраля – команда не забивала 5 матчей.

Десна вновь активно побежала в атаку, но теперь уже действовала не так уверенно. Можно вспомнить только неточные удары Гуцуляка и Арвеладзе. Зато в обороне черниговцы ошиблись еще раз. Минай построил эффектный розыгрыш: заброс из центра обороны налево, прострел Сакива, пятка Ахмедзаде и удар Нуриева.

На старте второго тайма Александр Рябоконь подбросил замен, но мгновенного результата это не дало. Наоборот – Десна пропустила третий! Пыняшко (вышел вместо травмированного Кожанова) и Нуриев вдвоем прошли всю оборону гостей, после чего Василий мощным ударом с острого угла поразил дальнюю "девятку". Красота!

Десна бросила все усилия в атаку, однако при этом пропускала контрвыпады. Нуриев мог оформить хет-трик, если бы успел на пас Ахмедзаде (Рустам, кстати, провел топовый матч).

Чернигов все же вернулся в игру благодаря заменам. Моменты возникали преимущественно после подач. Одну из таких результативно замкнул Имереков – с углового хорошо набросил Гуцуляк. Активными были Безбородко и Гуцуляк, однако на большее Десна не сподобилась. Одни удары летели мимо, другие забирал голкипер.

Концовку встречи Минай провел в глухой обороне. Но выигрышный счет отстоял. Закарпатье победило впервые за полтора месяца! Этот успех поднял Минай со дна турнирной таблицы на 12 место. Десна же осталась четвертой и рискует отпустить Зарю в отрыв.

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