Киевляне получили шанс открыть счет на 33-й минуте. Антонио сбил Андриевского в собственной штрафной – Монзуль без сомнений назначила пенальти. К точке подошел Де Пена и переиграл Трубина. Остальная часть матча прошла в вялой борьбе с минимумом моментов. Счет закономерно больше не изменился.

Динамо обыграло Шахтер и открыло путь к чемпионству – Луческу может взять титул уже на следующей неделе

Благодаря сегодняшней победе Динамо сделало убедительную заявку на чемпионство. Преимущество киевлян над "горняками" на вершине турнирной таблицы увеличилась до 10 очков за четыре тура до окончания чемпионата.

Шахтер – Динамо – видео гола Де Пены: