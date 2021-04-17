Флик сообщил об уходе из Баварии
Эпоха Ханса-Дитера Флика во главе мюнхенской Баварии оказалась недолгой. Наставник "ротен" подтвердил скорое прощание с Альянц-Ареной.
56-летний специалист объявил команде об отставке по завершении нынешнего сезона, сообщает kicker.
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"Я бы хотел разорвать контракт в конце сезона. Это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня, а не благодаря сарафанному радио", – коротко прокомментировал уход тренер.
Напомним, что Ханс-Дитер Флик возглавил Баварию в ноябре 2019-го после провального старта сезона под руководством Нико Ковача. Под его началом мюнхенцы сумели оформить требл, одержав победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Позже "ротен" взяли Суперкубки Германии и УЕФА, а также триумфовали на Клубном чемпионате мира-2020.
В нынешнем сезоне Бавария близка к очередной Салатнице, но вылетела из национального Кубка и Лиги чемпионов. Кроме того, Флик имеет длительный конфликт со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем. Самое вероятное новое место работы специалиста – сборная Германии.
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