56-летний специалист объявил команде об отставке по завершении нынешнего сезона, сообщает kicker.

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"Я бы хотел разорвать контракт в конце сезона. Это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня, а не благодаря сарафанному радио", – коротко прокомментировал уход тренер.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик возглавил Баварию в ноябре 2019-го после провального старта сезона под руководством Нико Ковача. Под его началом мюнхенцы сумели оформить требл, одержав победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Позже "ротен" взяли Суперкубки Германии и УЕФА, а также триумфовали на Клубном чемпионате мира-2020.

В нынешнем сезоне Бавария близка к очередной Салатнице, но вылетела из национального Кубка и Лиги чемпионов. Кроме того, Флик имеет длительный конфликт со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем. Самое вероятное новое место работы специалиста – сборная Германии.

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