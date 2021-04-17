Член совета директоров УЕФА и вице-президент Федерации футбола Турции Сервет Ярдимчи анонсировал собрание, на котором планируют официально утвердить "революцию".

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"Мы примем окончательный вариант на заседании в понедельник. Новый формат будет подтвержден. Сегодня последнее собрание Европейской ассоциации клубов (ЕКА).

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В новом формате будет 36 команд вместо 32-х. Будет 36 команд и единая лига. Лучшие 8 команд получат место в 1/8 финала напрямую, а между 9-м и 24-м будет плей-офф за 8 мест, которые остались. Проигравшие команды этих пар "спустятся" в Лигу Европы", – заявил Ярдимчи в комментарии AS.

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