Германия, Бундеслига, 29-й тур

Боруссия М – Айнтрахт – 4:0

Голы: Гинтер, 10, Хофман, 60, Бенсебаини, 67, Вольф, 90+5

Вольфсбург – Бавария – 2:3

Голы: Вегхорст, 35, Филип, 54 – Мусиала, 15, 37, Шупо-Мотинг, 24

Унион Берлин – Штутгарт – 2:1

Голы: Прёмель, 20, Муса, 43 – Фьорстер, 49

Фрайбург – Шальке – 4:0

Голы: Хёлер, 7, Саллаи, 22 (пен.), Гюнтер, 50, 74

Аугсбург – Арминия – 0:0

Байер – Кельн – начало матча в 19:30

РБ Лейпциг потерял очки с Хоффенхаймом – гол на 90+6 минуте был отменен

Претендент на медали Бундеслиги Айнтрахт на выезде встречался с менхенгладбахской Боруссией. Хозяевам удалось выйти вперед уже в начале матча – Матиас Гинтер удачно замкнул навес с углового. "Орлы" до конца первого тайма ничего, кроме лучшего владения мячом, сопернику так и не предложили. После перерыва Хофман и Бенсебаини в течении семи минут довели счет до неприличного. Айнтрахт прикладывал сверхусилия, чтобы хоть как-то подсластить горечь поражения, однако защита "жеребцов" в этот вечер работала безупречно. А уже в добавленное время Ханнес Вольф выстрелом из пределов штрафной забил последний гвоздь в гроб гостей.

Бавария после вылета из Лиги чемпионов от ПСЖ решила всю свою злость выместить на Вольфсбурге. Мусиала уже на 15-й минуте из пределов штрафной открыл счет в матче, а затем Шупо-Мотинг воспользовался ошибкой Куна Кастелса на выходе и удвоил преимущество баварцев. В середине первого тайма Вергхорст, после осечки защиты гостей, по бешеной траектории закатил мяч в угол ворот мимо Нойера. Почти сразу Мюллер головой результативно замкнул навес в девятку и восстановил разницу в два гола.

Хозяева решили так просто не сдаватся и после перерыва снова сократили – Максимилиан Филипп с линии вратарской сходу результативно замкнул навес партнера. Под конец матча Жером Руссильон мог спасти для своей команды ничью, однако с убойной позиции пробил мимо ворот.

Унион в первом тайме забил в ворота соседа по турнирной таблице – Штутгарта – два сухих гола. Фантастический зрячий пас через половину поля на левый фланг, прострел в центр вратарской и Гриша Прьомель в падении головой открыл счет в матче. Петар Муса незадолго до перерыва воспользовался сумбуром в действиях защитников "швабов" и удвоил преимущество берлинцев. После отдыха Филипп Фёрстер один гол отыграл, легко переиграв Андреаса Люте, но на большее команд не хватило.

Худшая команда Бундеслиги – Шальке – опять получила от соперника целкую охапку. На этот раз экзикутором стал Фрайбург. Лукас Хёлер в начале матча с игры и Роланд Саллаи в середине тайма с пенальти (за игру рукой) положили начало разгрому. А после перерыва Кристиан Гюнтер оформил дубль, указав гельзенкирхенцам на их место в нынешнем сезоне.

Представители нижней половины турнирной таблицы – Аугсбург и Арминия – в довольно равной игре не смогли выявить сильнейшего, расписав справедливую безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ