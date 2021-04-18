Динамо за крок до чемпіонства УПЛ / ФК Шахтар

УПЛ

Динамо перемогло Шахтар в Класичному. Єдиний м'яч ще до перерви забив Карлос де Пена з пенальті. Тепер кияни випереджають "гірників" на 10 очок і можуть стати чемпіонами вперше за 5 сезонів вже в наступному турі – відео гола та огляд поєдинку.

До слова, за кілька годин до гри з'явилася інформація, що Шахтар контактував з італійським тренером щодо потенційного призначення.

В інших матчах туру УПЛ не обійшлося без сенсацій. Минай несподівано обіграв Десну, а Ворскла розбила Зорю.

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