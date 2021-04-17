"Вечером состоялись неофициальные контакты между Шахтером и моим другом Де Дзерби. Буду очень счастлив и рад за Роберто", – цитирует Кассано Tuttomercatoweb.com.

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К слову, ранее СМИ сообщали, что главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби попал в шорт-лист "горняков", а сам наставник признался, что не прочь попробовать свои силы за пределами Италии.

Напомним, 41-летний специалист создал одну из самых ярких команд Серии А. Сассуоло второй сезон подряд держится на восьмой строчке, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее Де Дзерби работал с Палермо, Беневенто, Фоджа и Дарфо Боарио.

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