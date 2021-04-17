Динамо мчится к чемпионству. Классическое выглядело последним серьезным барьером для киевлян на пути к титулу. Мирче Луческу нужно было просто не проиграть. Румынский тренер удивил выбором стартового состава, оставив в запасе Шапаренко в пользу Андриевского и Шепелева. Именно эти хавбеки должны были компенсировать отсутствие дисквалифицированного Сидорчука.

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Цыганкова после травмы не рискнули бросить в бой с первых минут – он начинал на скамейке. Шахтер также подготовил сюрприз. Тете оказался в запасе, а на фланг атаки сместился Марлос, освободив центр для Майкона и Антонио. Луиш Каштру готовился проходить массированную оборону. Удивило отсутствие в заявке Патрика.

В дебюте встречи команды обменялись моментами. Соломон на фланге качнул Караваева и с острого угла пробил по воротам – неточно. Беседин откликнулся на передачу из глубины, но не переиграл Трубина, еще и залез в офсайд. К сожалению, эти эпизоды надолго остались единственными в матче.

Сначала увереннее выглядел Шахтер, затем инициативу перехватило Динамо, отодвинув "горняков" на их половину поля. Киевляне прогнозируемо не настаивали на владении мячом, а провоцировали ошибки соперника и пытались делать быстрые уколы. Кривцов издали пробил в руки Бущану, а Де Пена ответил перспективным выпадом, который снова испортил офсайд.

И все же Де Пена и Беседин создавали чужой обороне больше проблем, чем Мораес и Ко на другой половине. Артем прессинговал и классно открывался под передачи, убегая на оперативный простор. Как следствие – в середине тайма форвард Динамо посадил на желтые карточки Матвиенко и Бондаря. Перспективный штрафной неточным ударом испортил Андриевский.

Однако очень быстро Александр реабилитировался: протащил мяч через пол поля, повторно подхватил его и полез в штрафную, а там дождался касания Антонио и упал. Пенальти! Де Пена поскользнулся при пробитии 11-метрового, но переиграл Трубина точным ударом в угол. Динамо заслуженно выиграло первый тайм, а в целом футбол оставлял желать лучшего – 4 удара за 45 минут на двоих.

В перерыве Луиш Каштру сделал замену – Тете вместо Антонио с перемещением Марлоса в центр. Никакой пользы такое решение не принесло. Шахтер так же продолжал медленно катать мяч без обострения, а Динамо переключало режимы – средний защитный блок периодически менялся высоким прессингом. Главное – все организовано.

Уколы киевлян добавляли скучной игре хоть какой-то остроты, пусть даже они не создавали Трубину проблем. Миколенко и Де Пена не попали в створ, прострел Караваева перехватили, а с ударом Беседина легко справился голкипер. Шахтер отвечал на это... ничем не отвечал. Такой импотентной атаки "горняков" давно не вспоминаем. Каштру в отчаянии выпустил Фернандо, Дентиньо и Судакова.

А Мирча Луческу снял с игры двух героев - Андриевского и Де Пену. И освежил атаку Жерсоном и Цыганковым. Структура Динамо не развалилась, организация игры сохранилась, а Шахтер так и не поставил перед киевлянами сложных задач. "Бело-синие" спокойно довели матч до победы. Можно вспомнить разве что апелляции Мораеса и Буяльского относительно пенальти.

Динамо набрало 55 очков и на 10 пунктов оторвалось от Шахтера за 4 тура до финиша. Для чемпионства нужно одержать только одну победу. Уже в следующий уик-энд в поединке против Ингульца киевляне могут официально оформить титул! Первое чемпионство за 5 лет!